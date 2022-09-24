Что ученые назвали «инструментом для выживания»

Смех не только поднимает настроение и снимает стресс, но и стал одной из причин эволюции человека, способствуя естественному отбору.

Многим известно, что смех продлевает жизнь, а также является лекарством от многих болезней. Однако механизм этого действия был не вполне понятен.

Профессор педиатрии Сиенского университета Карло Валерио Беллиени проанализировал более ста научных статей о природе смеха и пришел к выводу, что это настоящий «инструмент для выживания».

Наблюдения доктора подтверждают: смех мог выработаться в ходе длительного естественного отбора, чтобы помочь человечеству выжить. С эволюционной точки зрения, это самое человеческое поведение, возможно, выполняло важную функцию с точки зрения осознания опасности и самосохранения.

Благодаря такой теории становится понятным, почему человек тянется к людям, заставляющим его смеяться.

Одна из особенностей смеха: представить смешным и бессмысленным нечто пугающее. Даже сейчас, если мы сталкиваемся с опасностью, после этого мы часто реагируем смехом из-за чувства явного облегчения.

В этом аспекте смех можно представить как трехэтапный процесс:

нужна ситуация, которая кажется странной или вызывает удивление; беспокойство или стресс должны быть отработаны и побеждены; смех воспринимается как сигнал отбоя, предупреждая остальных, что они в безопасности.

Также профессор обратил внимание, что смех как физический процесс вызывает определенные изменения в работе организме. Он нормализует давление, побеждает депрессию, укрепляет иммунитет. Медицина с успехом использует волшебные свойства смеха в больницах, например приглашая больничных клоунов.

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