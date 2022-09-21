«Музыкальный» ген: почему у некоторых совершенно нет слуха

У одних людей воспринимать ритм получается лучше, у других — хуже, частично это связано с наследственностью. В институте генетики провели исследования гена, который отвечает за «музыкальность».

Организм человека устроен крайне сложно. Нам кажется, что мы просто танцуем, а в это время запускаются очень сложные механизмы.

Как сообщает naked-science, эти процессы связаны с координацией движений и восприятием музыки.

Биологи проводили исследования закономерностей и сравнивали геномы человека со способностью двигаться ритмично в такт музыке. В исследованиях собраны данные о сотнях тысяч человек, и оказалось, что одним это дается легко, другим хуже, а у третьих абсолютно ничего не выходит.

Ученые из Вандербильтского института генетики, США, проверяли связи этой закономерности с генетической предрасположенностью. Они решили проанализировать гены участников эксперимента с помощью компании 23andMe, которая проводит коммерческое секвенирование генома. 606 тысяч клиентов компании 23andMe приняли участие и ответили на простой вопрос: «Можете ли вы хлопать под ритм музыки?».

Большинство, естественно, ответило утвердительно, но 8% сказали «нет». Сопоставив данные генетического анализа обеих групп и выполнив полногеномный поиск ассоциативных связей между геномными вариантами и целевым внешним признаком, ученые обнаружили 69 однонуклеотидных участков, состояние которых коррелирует со способностью к ритмическим движениям под музыку.

Некоторые гены отвечали за развитие мозга, другие — за развитие слуховой коры, третьи — моторной функции. Большинство генов также участвуют в координации движений, например дыхании, ходьбе.

Впрочем, ни один из этих генов не отвечает только за «музыкальность»: это крайне сложный фенотипический признак, связанный не только с генами, но и с нервной системой. Поэтому наследственность ритмичности составляет лишь 13-16%.

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