Ученые выяснили, что чувство голода замедляет процесс старения

Чем чаще люди или животные испытывают легкий голод, тем дольше и здоровее они живут, выяснили исследователи.

Зачастую эксперты по питанию рекомендуют не допускать чувства голода, чтобы потом не переедать и не срываться с режима питания. Однако ученые выяснили, что это чувство полезно для организма и даже способствует увеличению продолжительности жизни.

Об этом информирует сайт Eat This, Not That.

Эксперты Мичиганского университета обнаружили, что голод может замедлять процесс старения благодаря тому, что фактически замораживает процессы, которые происходят в клетках. То есть фактически, пока человек голоден, процесс старения как будто замирает. А потому ученые склонны думать, что небольшой голод и умеренное потребление пищи могут замедлить старение.

Эксперименты были проведены на мухах. Однако ученые говорят, что полученные результаты справедливы и для других видов животных, а также для людей. В ходе эксперимента исследователи снизили количество аминокислот в пище (дрожжи и сахар) для мух, что вызвало у них чувство голода. В этом состоянии, когда им наконец-то предложили пищу, они выбрали дрожжи вместо сахара, что свидетельствовало об их голоде. Мухи, соблюдавшие такую ​​"диету" и периодически испытывавшие голод, жили значительно дольше, чем контрольная группа, питавшаяся продуктами с высоким содержанием аминокислот.

Ученые также активировали у мух нейроны, отвечающие за чувство голода. После этого они начали есть вдвое больше, но при этом также жили гораздо дольше насекомых, имевших нормальную работу нервной системы.

Несмотря на утверждения ученых и полученные ими данные о пользе голода, утверждать, что на человека он действует также, как на мух, пока рано. Исследователи говорят, что нужно провести еще целый ряд лабораторных исследований и экспериментов, чтобы убедиться в том, что голод продлевает жизнь. И, если это подтвердится, рекомендации медиков по сохранению здоровья в зрелом возрасте кардинально изменятся.

