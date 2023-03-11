Дайвер, застрявший далеко в море и попрощавшийся с жизнью, мечтал перед смертью о чашке чая

Дайвер из Австралии, застрявший в море на расстоянии около 50 километров, рассказал, о чем он думал в момент, который он считал последним в своей жизни.

Об этом сообщает Lad Bible.

Джейкоб Чайлдс попал в огромную беду возле побережья юго-восточного Квинсленда. Дайвер вынырнул из воды и потерял страховочный трос из виду, а лодку унесло вдаль.

Он пытался не отставать от траулера, но в итоге тот скрылся из виду, а потому австралиец остался в полном одиночестве на шесть часов. Солнце уже садилось, а потому Джейкоб полагал, что спасатели не смогут найти его в темноте. Он даже записал на видео то, что он считал последними моментами его жизни.

К счастью, со временем началась масштабная спасательная операция, чтобы выследить его и доставить на берег. Уже в 17:30 спасатели на вертолете заметили мужчину, покачивающегося в воде.

«Мне было приятно и тепло в моем гидрокостюме…Я не слишком устал, когда плыл. Я просто хотел выпить воды и чашку чая», – поделился Чайлдс.

По словам отвечающего за спасательную операцию офицера и сержанта Роба Джорна, опыт Джейкоба в качестве водолаза и инструктора позволил команде найти его.

«Он знал, что делать, и его хладнокровие в то время, и он не паниковал, и он сделал все правильно, и активировал свое оборудование безопасности, которое предупредило воздушного наблюдателя», – сказал он.

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