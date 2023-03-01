В Аргентине внутри акулы обнаружили пропавшего человека

В Аргентине рыбаки словили акул, и внутри одной из них обнаружили пропавшего мужчины.

Об этом сообщает Associated Press.

Рано утром в воскресенье, 26 февраля, в Буэнос-Айрес двое рыбаков пришли к береговой охране. Они рассказали, что выловили трех суповых акул и в процессе чистки животных обнаружили человеческие останки в одной из них.

Оказалось, что останки принадлежат 32-летнему отцу троих детей Диего Барриа, который исчез на юге страны 18 февраля. Опознать тело мужчины удалось его родным благодаря татуировке.

В последний раз Барриа видели у побережья в южной провинции Чубут, где он ехал на своем вездеходе. 20 февраля на пляже возле Рокас-Колорадас нашли поврежденный квадроцикл, но о самом мужчине ничего не было известно, а потому начались поиски.

Официальные лица продолжают расследование того, что именно произошло с Баррией.

«Мы предполагаем, что Диего попал в аварию, и мы расследуем, не было ли в ней задействовано транспортное средство», – сказал сотрудник правоохранительных органов Даниэла Миллатрус, руководивший поисками пропавшего.

Также запланирован анализ ДНК, чтобы точно подтвердить, что останки принадлежат Баррии. Глава полицейского управления города Комодоро-Ривадавия Кристиан Ансальдо рассказал, что размер суповой акулы, внутри которой были человеческие останки, составлял около 1,5 метра.

Наиболее вероятная гипотеза, с которой в настоящее время работают правоохранители, заключается в том, что Барриа попал в аварию и его унесло в океан, когда был сильный прилив.

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