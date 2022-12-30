Дело не в количестве еды: ученые выяснили, почему люди сильно набирают вес

Исследования датских ученых проводились с целью выяснить, почему некоторые из нас набирают вес, тогда как другие вовсе не поправляются.

Количество съеденной еды, как оказалось, не настолько влияет на набор лишнего весы, как мы считали ранее.

Об этом сообщает Daily Mail.

Некоторые люди каждый день становятся на весы в ожидании чуда, но его не случается. И это несмотря на изнурительные диеты, ограничения в некоторых продуктах и даже низкокалорийную пищу.

Датские ученые из Копенгагенского университета попытались разобраться, почему некоторые из нас набирают вес, тогда как другие вовсе не поправляются, несмотря на то, сколько едят. Наблюдения показали, что дело не в самой еде, а в кишечных бактериях, которые слишком усердно извлекают энергию из пищи.

Профессор Хенрик Роагерисследовал триллионное сообщество микроорганизмов в кишечнике пациентов и заключил, что лишний вес у 40% связан именно с микробами-трудоголиками.

В рамках исследования была проанализирована остаточная энергия в отходах жизнедеятельности человека, чтобы понять, насколько эффективно их кишечные микробы извлекали энергию из пищи.

Оказалось, что у 40% участников исследования преобладали бактерии Bacteroides, которые оказались более эффективными при извлечении питательных веществ из пищи. А участники с составом этого типа, как правило, весили на 10% больше, чем другие — в среднем на 9 кг. Пока ученые не смогли объяснить, почему так происходит, исследования продолжаются.

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