Ученые придумали, как снизить побочные эффекты от лекарств

Положительный эффект от приема лекарств часто нивелируется негативными побочными эффектами. Врачи постоянно работают над тем, чтобы повысить эффективность лекарственных средств.

Об этом сообщает MIT Technology Review.

Китайские и американские ученые проводили исследования влияния лекарственных препаратов на организм.

По словам ученых, медикаменты вступают в реакцию с белками в человеческом организме. Это связано с тем, что молекулы белков проводят через себя все вещества. Особенность в том, что белки крови могут конфликтовать с одними лекарствами, а другие воспринимаются без осложнений. Таким образом лечение может быть эффективным или, наоборот, вызвать побочные эффекты.

В ходе эксперимента ученые выбрали серотониновый рецептор 5-HT2c, который применяется для лечения ожирения и определенных психических заболеваний. С помощью 3D-модели белка авторы эксперимента следили за результатом взаимодействия белка в организме человека с препаратами эрготамином и ритансерином.

Один из участников исследования, сотрудник лаборатории по структурной биологии рецепторов, рассказал: «Методом биоинформационного подхода с применением искусственного интеллекта мы вычислили выборочные мутации для рецептора 5HT2c как в активном, так и в неактивном состояниях».

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