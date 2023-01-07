Десять обычных предметов, которые появились благодаря космическим исследованиям

Эксперты назвали десять предметов, без которых мы не представляем свою жизнь, а они уходят своими корнями в космос.
Об этом пишет Daily Mail.
Сложно представить, что предметы из нашего ежедневного быта, такие как детская смесь или матрасы с эффектом памяти, связаны с космическими исследованиями.
Но это лишь некоторые из многих изобретений, появившихся из-за желания отправить астронавтов на орбиту или благодаря экспериментам, проводимым на Международной космической станции.
Телефоны с камерами есть практически у каждого. И они продолжают становиться больше, смелее и более продвинутыми. Но прошло более 20 лет с тех пор, как технология для получения изображений в космосе, стала применяться и на Земле.
Матрасы с эффектом памяти появились, когда ученые и инженеры NASA поставили себе задачу создать новый материал для использования в сиденьях для космических полетов.
Беспроводные наушники были изначально разработаны для астронавтов, у которых не так много места для перемещения в космическом корабле, а множество запутывающихся проводов им точно было не нужно.
Детское питание — это на самом деле питательное растительное масло на основе водорослей, изобретенное учеными NASA. Оно появилось, когда ученые искали способы создания кислорода в космосе с помощью водорослей.
Компьютерная мышь также изобретена благодаря NASA, которое выделило грант на исследование различных устройств для компьютерной интерактивности.
Фильтрация воды разработана для выживания в космосе, когда NASA потребовалась система, которая обеспечивала бы астронавтов чистой питьевой водой.
Лыжные ботинки также основаны на технологиях NASA, которые разрабатывались для обеспечения возможности свободного передвижения астронавтов.
Линзы, устойчивые к царапинам, разработаны для космических путешественников, поскольку пластик обеспечивает лучшую оптику и более эффективно поглощает ультрафиолетовый свет.
Спутниковая навигация была разработана для обеспечения позиционирования флота подводных лодок с баллистическими ракетами.
Шины. Современные автомобили не имели бы такого сцепления, как сегодня, если бы не материал, который изначально был разработан для парашютных кожухов для посадки двух зондов на Марс в 1976 году.
Ранее Курсор сообщал, что бывшая стюардесса назвала самый грязный предмет на борту самолета.
Напомним, что астрономы обнаружили умирающую экзопланету.