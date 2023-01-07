Десять обычных предметов, которые появились благодаря космическим исследованиям

Многих изобретения, пригодившиеся нам сейчас дома, появились во время разработок отправки астронавтов на орбиту или благодаря экспериментам на МКС.

Эксперты назвали десять предметов, без которых мы не представляем свою жизнь, а они уходят своими корнями в космос.

Об этом пишет Daily Mail.

Сложно представить, что предметы из нашего ежедневного быта, такие как детская смесь или матрасы с эффектом памяти, связаны с космическими исследованиями.

Но это лишь некоторые из многих изобретений, появившихся из-за желания отправить астронавтов на орбиту или благодаря экспериментам, проводимым на Международной космической станции.

Телефоны с камерами есть практически у каждого. И они продолжают становиться больше, смелее и более продвинутыми. Но прошло более 20 лет с тех пор, как технология для получения изображений в космосе, стала применяться и на Земле.

Матрасы с эффектом памяти появились, когда ученые и инженеры NASA поставили себе задачу создать новый материал для использования в сиденьях для космических полетов.

Беспроводные наушники были изначально разработаны для астронавтов, у которых не так много места для перемещения в космическом корабле, а множество запутывающихся проводов им точно было не нужно.

Детское питание — это на самом деле питательное растительное масло на основе водорослей, изобретенное учеными NASA. Оно появилось, когда ученые искали способы создания кислорода в космосе с помощью водорослей.

Компьютерная мышь также изобретена благодаря NASA, которое выделило грант на исследование различных устройств для компьютерной интерактивности.

Фильтрация воды разработана для выживания в космосе, когда NASA потребовалась система, которая обеспечивала бы астронавтов чистой питьевой водой.

Лыжные ботинки также основаны на технологиях NASA, которые разрабатывались для обеспечения возможности свободного передвижения астронавтов.

Линзы, устойчивые к царапинам, разработаны для космических путешественников, поскольку пластик обеспечивает лучшую оптику и более эффективно поглощает ультрафиолетовый свет.

Спутниковая навигация была разработана для обеспечения позиционирования флота подводных лодок с баллистическими ракетами.

Шины. Современные автомобили не имели бы такого сцепления, как сегодня, если бы не материал, который изначально был разработан для парашютных кожухов для посадки двух зондов на Марс в 1976 году.

Ранее Курсор сообщал, что бывшая стюардесса назвала самый грязный предмет на борту самолета.

Напомним, что астрономы обнаружили умирающую экзопланету.