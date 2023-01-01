Бывшая стюардесса назвала самый грязный предмет на борту самолета

Самолет считается самым быстрым и безопасным видом транспорта, но стоит быть осторожнее, ведь на его борту могут быть «опасные» предметы, с которыми лучше не взаимодействовать. Экс-стюардесса рассказала, какая вещь является самой грязной.

Об этом пишет ladbible.

По ее словам, лучше не пользоваться бортовыми наушниками, поскольку на них может скапливаться много грязи и микробов, ведь ими каждый день пользуются десятки человек. Но мягкие накладки в них меняют только в том случае, когда они порвались.

Стюардесса рекомендует пассажирам приносить с собой на борт собственные наушники, поскольку даже самая дешевая техника будет безопаснее и чище, чем бортовая.

«Грязными» предметами также являются бортовые подушки и одеяла. Как только самолет приземляется, члены экипажа собирают их и просто складывают для следующего рейса.

«Курсор» писал ранее, что многие туристы, отправляясь в путешествие, останавливаются в отелях. И перед заездом каждого гостя гостиничные номера убирают. Но есть предметы, на которых могут скапливаться бактерии, поэтому нужно знать несколько правил, помогающих минимизировать риск заражения различными инфекциями во время отдыха.

Еще мы писали, что при заселении в отель, каждый турист хочет увидеть чистоту и порядок. И особо важное внимание стоит уделить ванной комнате, потому что там могут подстерегать опасности в виде инфекций.