Астрономы обнаружили умирающую экзопланету

Впервые астрономы обнаружили экзопланету, орбита которой распадается вокруг эволюционировавшей или более старой родительской звезды.

Открытие предлагает новое понимание затянувшегося процесса планетарного орбитального распада, предоставляя первый взгляд на систему на этой поздней стадии эволюции. Смерть за звездой — это судьба, которая, как считается, ожидает многие миры и может стать последним адиосом Земли через миллиарды лет, когда наше Солнце станет старше.

Результаты были опубликованы в понедельник в The Astrophysical Journal Letters.

«Ранее мы обнаруживали свидетельства того, что экзопланеты движутся по спирали к своим звездам, но мы никогда раньше не видели такую ​​​​планету вокруг эволюционировавшей звезды. Теория предсказывает, что эволюционировавшие звезды очень эффективно поглощают энергию с орбит своих планет, и теперь мы можем проверить эти теории наблюдениями», — говорит Шреяс Виссапрагада, научный сотрудник Центра астрофизики 51 Pegasi b/Harvard & Smithsonian и ведущий автор нового исследования.

Экзопланета получила обозначение Kepler-1658b. Астрономы открыли экзопланету с помощью космического телескопа «Кеплер». Как ни странно, мир был самым первым новым кандидатом в экзопланеты, когда-либо наблюдаемым Кеплером. Тем не менее, потребовалось почти десятилетие, чтобы подтвердить существование планеты, и в это время объект официально вошел в каталог Кеплера как 1658-я запись.

Kepler-1658b — это так называемый горячий Юпитер, прозвище, данное экзопланетам, равным по массе и размеру Юпитеру, но находящимся на очень близких орбитах вокруг своих звезд-хозяев. Для Kepler-1658b это расстояние составляет лишь 1/8 часть пространства между нашим Солнцем и его самой тесной планетой, Меркурием. Для горячих юпитеров и других планет, таких как Kepler-1658b, которые уже находятся очень близко к своим звездам, орбитальный распад наверняка завершится разрушением.

Измерение орбитального распада экзопланет поставило перед учеными задачу, потому что этот процесс очень медленный и постепенный. В случае с Kepler-1658b, согласно новому исследованию, его орбитальный период уменьшается с незначительной скоростью около 131 миллисекунды (тысячные доли секунды) в год, а более короткая орбита указывает на то, что планета приблизилась к своей звезде.

Коренной причиной орбитального распада, испытанного Kepler-1658b, являются приливы — то же явление, которое отвечает за ежедневные подъемы и опускания земных океанов. Приливы генерируются гравитационным взаимодействием между двумя вращающимися телами — Kepler-1658b и ее звездой. Гравитация тел искажает формы друг друга, и когда тела реагируют на эти изменения, высвобождается энергия. В зависимости от расстояний между вовлеченными телами, их размеров и скорости вращения эти приливные взаимодействия могут привести к тому, что тела будут отталкивать друг друга или приближать его к его звезда.

Исследователи еще многого не понимают в этой динамике, особенно в сценариях звезд-планет. Соответственно, дальнейшее изучение системы Kepler-1658 позволит ученым получить больше данных о таких объектах.

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