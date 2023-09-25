Девушка имеет аллергию почти на все продукты - чем она питается

Над ней постоянно нависает смертельная опасность, но она не сдается.

20-летняя девушка по имени Мия Сильверман, имеющая аллергию почти на все продукты, рассказали о трудностях, с которыми она ежедневно сталкивается.

Об этом сообщает New York Post.

Студентка колледжа из Бостона имеет более 50 видов аллергии. Почти каждый из них может спровоцировать анафилаксию. Для предотвращения опасных для жизни реакций она вынуждена всегда иметь при себе адреналин.

По словам Мии, прямо в утробе мамы ей было очень трудно переваривать молочные продукты. Когда ей было 2 года, ее папа принес домой печенье с орехами. После употребления лакомства горло девочки пересохло, ее тело покрылось сыпью, а также у нее началась рвота.

Среди огромного списка аллергий американки упоминается об арахисовом масле; древесных орехах и их масле, в том числе миндале, бразильском орехе, кешью, фундуке и макадамии; всех семенах и их маслах, за исключением семян подсолнечника, в частности семенах чиа, семенах льна и кунжуте; глутамате натрия; яйцах; масле; сливках.

Кроме этого, у нее аллергия на все виды рыбы, фрукты и овощи (в частности, киви, арбуз, манго, яблоки, персики, груши и вишня). Также опасным для нее является употребление чечевицы, нута, сульфатов, латекса и сыворотки.

По ее словам, также есть менее распространенные аллергии, которые тоже приносят ей дискомфорт. В частности, она вынуждена отказываться от шоколада, кофе, шафрана, люпина, некоторых красных пищевых красителей, молока, сыра, тахини, заатара, баклажанов, кабачков, аннато, каротина, красного вина и паприки.

Из-за этой особенности своего организма девушка часто ощущает себя изгоем, ибо она не может спокойно посетить любое заведение и насладиться там вкусными блюдами из-за аллергии.

Американка пробовала многие лекарства. Медики подозревают, что у нее до сих пор не обнаружено аутоиммунное заболевание. С помощью прививок ей тоже не удалось избавиться от аллергии.

Несмотря на все это, Сильверман пытается вести полноценную жизнь и получать максимум пользы.

"Сейчас я работаю со специальным приложением. Вы указываете свои аллергии, и оно находит вам безопасные продукты. Это решило все мои проблемы", – поделилась она.

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