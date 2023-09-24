Названа пищевая добавка, которая уменьшает риск возникновения рака

В ходе исследований ученые обнаружили, что пища со стойким крахмалом уменьшают риски развития рака. Особенно этот эффект заметен у тех, кто имеет склонность к таким болезням.
Об этом пишет MedicalXpress.
Примечательно, что такой эффект длился в течение 10 лет после прекращения приема добавки.
Профессор Джон Мазерс, один из руководителей исследования, в своем заключении написал, что стойкий крахмал снижает количество раковых заболеваний более чем на 60%. Именно потому эксперты советуют как можно чаще добавлять пищу со стойким крахмалом в свой рацион. Стойкий крахмал - это тип углеводов, который не переваривается в тонкой кишке. Он ферментирует в толстом кишечнике, питая полезные кишечные бактерии и действует как пищевое волокно в пищеварительной системе.
Такой крахмал содержится в овсе, горохе, рисе, зеленых бананах.
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