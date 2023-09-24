Названа пищевая добавка, которая уменьшает риск возникновения рака

Как оказалось, продукты со стойким крахмалом уменьшают риски рака. В каких продуктах он содержится?

В ходе исследований ученые обнаружили, что пища со стойким крахмалом уменьшают риски развития рака. Особенно этот эффект заметен у тех, кто имеет склонность к таким болезням.

В своим исследовании ученые изучали медецинские данные тысяч пациентов с синдромом Линча, который обуславливает генетическую предрасположенность к развитию рака. Наблюдая за тем, как разный рацион влияет на их состояние, ученые выяснили, что регулярная доза устойчивого крахмала, также известного как ферментирована клетчатка, снижала количество онкологических заболеваний.

Примечательно, что такой эффект длился в течение 10 лет после прекращения приема добавки.

Профессор Джон Мазерс, один из руководителей исследования, в своем заключении написал, что стойкий крахмал снижает количество раковых заболеваний более чем на 60%. Именно потому эксперты советуют как можно чаще добавлять пищу со стойким крахмалом в свой рацион. Стойкий крахмал - это тип углеводов, который не переваривается в тонкой кишке. Он ферментирует в толстом кишечнике, питая полезные кишечные бактерии и действует как пищевое волокно в пищеварительной системе.

Такой крахмал содержится в овсе, горохе, рисе, зеленых бананах.

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