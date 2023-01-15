Девять способов быстро избавиться от усталости глаз

Продолжительная визуальная деятельность, недостаток сна и любая другая деятельность, которая может потребовать от глаз сохранять интенсивную фокусировку в течение определенного периода времени, может привести к утомлению или боли в глазах. Какой бы ни была причина, если вам трудно держать глаза открытыми, они, должно быть, устали и нуждаются в отдыхе. Но отдыха не всегда достаточно, нужно также следовать некоторым советам, чтобы омолодить уставшие глаза.
Компания Health Shots поговорила по этому поводу с доктором Анитой Сети, директором отдела офтальмологии Мемориального научно-исследовательского института Fortis в Гуруграме.
9 советов, предложенных доктором Сети для лечения уставших глаз:
1. Сократите экранное время
Исследование, опубликованное в JAMA Ophthalmology, предполагает, что близорукость (состояние, при котором близкие объекты видны четко, а далекие — нет) вызывает растущую озабоченность во время пандемии. Это может привести к усталости глаз. Чтобы снизить вероятность риска, по возможности сокращайте время, проводимое за экраном. Принимайте звонки вместо видеозвонков, играйте в настольные игры вместо видеоигр, читайте книги и т. д.
2. Делайте перерывы
Делайте частые перерывы во время работы за ноутбуком или компьютером. Следуйте правилу 20:20:20 — каждые 20 минут или около того делайте 20-секундный перерыв и смотрите на что-нибудь в 20 метрах от вас, например, на дерево снаружи или на часы в другом конце комнаты.
3. Отрегулируйте освещение
Чрезмерно яркий окружающий свет или синий свет, исходящий от экранов, может привести к проблемам с клетками сетчатки, вызывая боль и отечность вокруг глаз.
4. Поддерживайте осанку
Следите за своей осанкой во время чтения или использования ноутбука. Держите устройство на уровне глаз, и не наклоняйтесь над книгой во время чтения и письма. Лежание и использование устройств может увеличить нагрузку на глаза.
5. Носите очки
Если вы носите очки, регулярно проверяйте их мощность, особенно это касается детей. Компьютерные очки с антибликовым покрытием пригодятся тем, кто проводит долгие часы перед экраном из-за рабочих часов или занятий в школе/колледже.
6. Сосредоточьтесь на диете и добавках
Сбалансированная диета, богатая фруктами и овощами, необходима для здоровья глаз, особенно для детей.
7. Упражнение
Специального упражнения для поддержания здоровья глаз не существует! Но поддержание здоровья тела с помощью бега, ходьбы, езды на велосипеде, йоги и т. д. улучшит кровообращение и здоровье глаз, укрепив их мышцы.
8. Не трите глаза
Старайтесь не тереть глаза без необходимости. Также не стоит прикасаться к ним грязными руками. Всегда мойте руки, а затем прикасайтесь. Протирание глаз грязными руками может привести к попаданию инфекции и бактерий в глаза.
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