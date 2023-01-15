Девять способов быстро избавиться от усталости глаз

Усталость глаз является распространенным явлением и может сделать ваши глаза опухшими или раздраженными.

Продолжительная визуальная деятельность, недостаток сна и любая другая деятельность, которая может потребовать от глаз сохранять интенсивную фокусировку в течение определенного периода времени, может привести к утомлению или боли в глазах. Какой бы ни была причина, если вам трудно держать глаза открытыми, они, должно быть, устали и нуждаются в отдыхе. Но отдыха не всегда достаточно, нужно также следовать некоторым советам, чтобы омолодить уставшие глаза.

Компания Health Shots поговорила по этому поводу с доктором Анитой Сети, директором отдела офтальмологии Мемориального научно-исследовательского института Fortis в Гуруграме.

9 советов, предложенных доктором Сети для лечения уставших глаз:

1. Сократите экранное время

Исследование, опубликованное в JAMA Ophthalmology, предполагает, что близорукость (состояние, при котором близкие объекты видны четко, а далекие — нет) вызывает растущую озабоченность во время пандемии. Это может привести к усталости глаз. Чтобы снизить вероятность риска, по возможности сокращайте время, проводимое за экраном. Принимайте звонки вместо видеозвонков, играйте в настольные игры вместо видеоигр, читайте книги и т. д.

2. Делайте перерывы

Делайте частые перерывы во время работы за ноутбуком или компьютером. Следуйте правилу 20:20:20 — каждые 20 минут или около того делайте 20-секундный перерыв и смотрите на что-нибудь в 20 метрах от вас, например, на дерево снаружи или на часы в другом конце комнаты.

3. Отрегулируйте освещение

Чрезмерно яркий окружающий свет или синий свет, исходящий от экранов, может привести к проблемам с клетками сетчатки, вызывая боль и отечность вокруг глаз.

4. Поддерживайте осанку

Следите за своей осанкой во время чтения или использования ноутбука. Держите устройство на уровне глаз, и не наклоняйтесь над книгой во время чтения и письма. Лежание и использование устройств может увеличить нагрузку на глаза.

5. Носите очки

Если вы носите очки, регулярно проверяйте их мощность, особенно это касается детей. Компьютерные очки с антибликовым покрытием пригодятся тем, кто проводит долгие часы перед экраном из-за рабочих часов или занятий в школе/колледже.

6. Сосредоточьтесь на диете и добавках

Сбалансированная диета, богатая фруктами и овощами, необходима для здоровья глаз, особенно для детей.

7. Упражнение

Специального упражнения для поддержания здоровья глаз не существует! Но поддержание здоровья тела с помощью бега, ходьбы, езды на велосипеде, йоги и т. д. улучшит кровообращение и здоровье глаз, укрепив их мышцы.

8. Не трите глаза

Старайтесь не тереть глаза без необходимости. Также не стоит прикасаться к ним грязными руками. Всегда мойте руки, а затем прикасайтесь. Протирание глаз грязными руками может привести к попаданию инфекции и бактерий в глаза.

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