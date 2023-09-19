Диетолог назвала мясо, вызывающее закупорку артерий и способное привести к сердечным приступам

Диетолог назвала самое вредное мясо для сердца.

Забота о своем сердце является жизненно важным аспектом общего благополучия. Ключевым шагом в поддержании здоровья сердца является сбалансированная и питательная диета. Наряду с употреблением продуктов, богатых антиоксидантами, не менее важно помнить о том, чего следует избегать. Одной из категорий продуктов, от которых следует избегать, как подчеркивают эксперты, является обработанное мясо, причем наиболее заметным нарушителем является фаршированная колбаса.

Диетолог Лиза Ричардс, создательница диеты Candida, предоставила порталу SheFnds ценную информацию о том, как фаршированная колбаса может негативно повлиять на здоровье вашего сердца.

Фаршированная колбаса может стать ароматным дополнением к различным блюдам, особенно к завтраку. Однако ее вкус сопряжен с потенциальным риском для здоровья, особенно для вашего сердца.

Ричардс предупреждает, что такая колбаса часто попадает в категорию мяса, закупоривающего артерии, из-за высокого уровня насыщенных жиров и холестерина. Обычно это мясо, приготовленное из жирных кусков мяса, смешанных с приправами, представляет собой серьезную угрозу.

Основная проблема связана с насыщенными жирами, которые, как известно, способствуют повышению уровня холестерина ЛПНП в кровотоке. Это, в свою очередь, приводит к накоплению бляшек в артериях, повышая риск сердечных заболеваний, инсульта и сердечно-сосудистых проблем.

Кроме того, колбаса часто содержит добавки, консерванты и чрезмерное количество натрия, что может ухудшить проблемы со здоровьем, способствуя гипертонии и задержке воды. Высокое потребление натрия связано с различными рисками для здоровья.

Хотя употребление колбасы в умеренных количествах в рамках сбалансированной диеты допустимо, частое ее употребление значительно увеличивает риск проблем с сердцем. Поэтому рекомендуется выбирать более постные источники белка и сводить к минимуму потребление насыщенных жиров, чтобы защитить здоровье сердца.

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