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Диетолог назвала напиток, который снижает вес и помогает при гастрите

10:49, Сегодня
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Фото: pixabay.com
В нем содержаться витамины группы B, магний, калий и фосфор.

Если хотите укрепить состояние здоровья и избавиться от лишнего веса, диетолог Елена Манило советует периодически употреблять кисель, который состоит из сахара, крахмала, ягодного морса или сока. Оказывается, он обладает удивительными свойствами.

Об этом сообщает Doctorpiter.

По словам специалиста, чаще всего врачи рекомендуют пить несладкий кисель при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, потому что его вязкая структура особенно подходит пациентам с гастритами и язвами. Кисель снижает кислотность желудка, обволакивает и успокаивает раздраженную слизистую, снимает неприятные симптомы. Напиток обеспечивает быстрое и продолжительное чувство насыщения.

Врач также советует включать кисель в рацион при дисбактериозе — нарушении микрофлоры кишечника. Этот напиток помогает снизить активность патогенных микроорганизмов и ускоряет рост "хороших" бактерий.

Подходит целебный кисель и для людей с высоким уровнем холестерина. Крахмал в составе киселя замедляет процессы всасывания жиров и тем самым снижает уровень холестерина в крови.

Кроме этого, кисель считается питательным продуктом, но при этом содержит сравнительно немного калорий и участвует в липидном обмене в организме. По некоторым данным, употребление киселя во время еды препятствует усвоению жиров из пищи.

"Курсор" писал ранее, что употребление стакана яблочного или апельсинового сока поможет гипертоникам держать кровяное давление под контролем.

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