Диетолог назвала напиток, который снижает вес и помогает при гастрите

Врач также советует включать кисель в рацион при дисбактериозе — нарушении микрофлоры кишечника. Этот напиток помогает снизить активность патогенных микроорганизмов и ускоряет рост "хороших" бактерий.
Подходит целебный кисель и для людей с высоким уровнем холестерина. Крахмал в составе киселя замедляет процессы всасывания жиров и тем самым снижает уровень холестерина в крови.
Кроме этого, кисель считается питательным продуктом, но при этом содержит сравнительно немного калорий и участвует в липидном обмене в организме. По некоторым данным, употребление киселя во время еды препятствует усвоению жиров из пищи.
"Курсор" писал ранее, что употребление стакана яблочного или апельсинового сока поможет гипертоникам держать кровяное давление под контролем.