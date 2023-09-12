Диетолог назвала напиток, который снижает вес и помогает при гастрите

В нем содержаться витамины группы B, магний, калий и фосфор.

Если хотите укрепить состояние здоровья и избавиться от лишнего веса, диетолог Елена Манило советует периодически употреблять кисель, который состоит из сахара, крахмала, ягодного морса или сока. Оказывается, он обладает удивительными свойствами.

Об этом сообщает Doctorpiter.

По словам специалиста, чаще всего врачи рекомендуют пить несладкий кисель при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, потому что его вязкая структура особенно подходит пациентам с гастритами и язвами. Кисель снижает кислотность желудка, обволакивает и успокаивает раздраженную слизистую, снимает неприятные симптомы. Напиток обеспечивает быстрое и продолжительное чувство насыщения.