Диетолог назвала продукты, повышающие уровень серотонина и регулирующие настроение

Общеизвестно, что еда оказывает значительное влияние на здоровье и счастье человека. Однако с течением времени мы обнаруживаем, как еда особенно влияет на наше социальное, эмоциональное и психическое здоровье.

Традиционно для лечения психических расстройств использовались психиатрические вмешательства, такие как консультирование, медикаментозное лечение и даже госпитализация. Психиатрия питания, новая дисциплина, фокусируется на том, как диета и питание влияют на психическое самочувствие людей. Она направлена на поддержку изменений в питании и образе жизни, используемых при лечении психических расстройств.

Раньше мы могли считать это само собой разумеющимся, но очевидно, что пища, которую мы едим, влияет на наш мозг точно так же, как и на все остальное тело. В одном из своих недавних роликов в Instagram диетолог Ловнит Батра перечисляет добавки, которые могут повысить уровень серотонина.

1. Бананы содержат аминокислоту под названием триптофан. Наше тело использует триптофан для производства 5-HTP, соединения, которое производит серотонин и мелатонин, два нейромедиатора, регулирующих настроение и сон.

2. Миндаль содержит много питательных веществ, в том числе фолиевую кислоту и магний. Магний играет большую роль в выработке серотонина, который является основным источником чувства счастья в вашем мозгу. Миндаль также богат витаминами В2 и Е, которые помогают укрепить иммунную систему во время стресса.

3. Молоко содержит триптофан, аминокислоту, которая вырабатывает серотонин, тем самым играя важную роль в регуляции сна и настроения.

4. Ананас содержит триптофан для повышения уровня серотонина в мозге. Кроме того, ананас содержит белок бромелайн, который обладает мощными противовоспалительными свойствами.

5. Соевые продукты являются богатыми источниками триптофана.

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