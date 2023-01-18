Диетолог назвала пять продуктов, которые нужно убрать с кухни ради здоровья

Для того, чтобы вести здоровый образ жизни, важно удалить нездоровые ингредиенты из вашего кухонного пространства.

«Чтобы сделать вашу кухню здоровой и наполненной необходимыми питательными веществами, вам нужно удалить некоторые нездоровые кухонные ингредиенты, поскольку они могут принести больше вреда, чем пользы вам и вашей семье», — поделилась с медпорталом HealthShots Видхи Чавла, диетолог и владелец диетической клиники Fisico.

1. Недоразумение с черным хлебом

Хлеб, который имеет слоган органического или имеет коричневый цвет, как правило, воспринимается как полезный для здоровья. Но на самом деле это может быть не так. «Обычно черный хлеб — это просто белый хлеб с коричневым синтетическим красителем. Поэтому вместо того, чтобы рисковать, обратите особое внимание на состав ингредиентов на упаковке и их пропорции», — сказал Чавла.

2. Консервы

Хотя консервированный тунец может быть деликатесом для ваших вкусовых рецепторов, ваше тело точно не согласится с этим. Точно так же консервированные овощи очень токсичны для вашего организма. Найдите время и отдайте предпочтение свежим фруктам, овощам и мясу.

3. Нет, не все йогурты хороши

Йогурт обычно полезен для похудения, если его приготовить дома. Но «когда его обрабатывают и добавляют искусственные ароматизаторы, он просто наполняется химическими веществами и подсластителями, чтобы понравиться вашему вкусу и зрительным ощущениям», сказала Чавла.

4. Обработанные спреды

Будь то ваши шоколадные пасты или соленые пасты для бутербродов, их вообще не должно быть на кухне. Все мы знаем, как баночка становится полупустой уже через два дня после покупки. Кроме того, эти спреды — совсем не здоровые продукты, со всеми подсластителями и количеством пальмового масла в них. Поэтому попробуйте приготовить спреды дома с нуля.

5. Питательные батончики

Вы можете слепо верить, что батончики мюсли и питательные батончики, которые вы кладете в корзину, полезны для здоровья. Однако, «они также загружены сахаром и искусственными подсластителями», сказала Чавла. С тем же успехом вы можете купить шоколад и конфеты, которыми вы заменяете питательные батончики. Хорошей практикой было бы приготовить собственные батончики мюсли дома, используя натуральные и необработанные ингредиенты, которые также могут быть полезными и вкусными перекусами.

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