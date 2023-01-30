Диетолог объяснила, за сколько часов до сна нужно ужинать на самом деле

Ужинать нужно не позднее трех, а лучше четырех, часов до сна, чтобы не навредить своему организму и не нарушить работу внутренних органов, которые тоже нуждаются в отдыхе. Эта рекомендация связана с гормональной системой организма и работой пищеварительной системы.

У человека в вечернее время должны активизироваться мелатонин и соматотропный гормон, которые запускают использование организмом запасов жира на энергетические нужды. Слаженная работа таких «ночных гормонов» возможна лишь при соблюдении режима питания и спящий режим.

Эксперт говорит, что спать человек должен ложиться в тот же день, в который он проснулся. А ⁣ оптимальное время отхода ко сну — 22:30 — 23:00. Согласно ритмам нашего организма, поджелудочная железа должна снижать свою активность до 21:00. Так, уровень инсулина, что выделился на последний прием пищи, должен плавно снизиться и нормализовать количество глюкозы в крови. А, поскольку на переваривание пищи нужно около 3-4 часов и этот процесс должен быть завершен до отхода ко сну, получается, что ужинать нужно не позднее 7-8 часов вечера.

При этом специалист обращает внимание, что ужин, хоть и не должен быть слишком плотным, но должен давать сытость и комфорт. А потому диетолог рекомендует на ужин белок (более легкоусвояемый, например рыба, мясо птицы, яйца) и овощи.

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