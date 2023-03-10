Диетолог поделилась методом, как есть досыта и не набирать вес

Индийский диетолог Нэнси Дехра поделилась простым советом для желающих похудеть, который позволяет есть досыта.
Об этом сообщило издание The Indian Express.
По ее словам, в попытке потерять вес, многие люди пропускают приемы пищи и ограничивают себя в отдельных продуктах, однако, по мнению экспертов, этот путь не эффективен и может привести к проблемам со здоровьем.
Вместо диеты Дехра предлагает практиковать контроль порций. Она советует две трети тарелки заполнять едой, богатой белком, овощами и салатом, а оставшуюся часть – «любимыми углеводами».
Начинать прием пищи нужно именно с овощей и белков, которые хорошо насыщают, а затем переходить к калорийной пище, под которую отведена последняя треть тарелки, советует она.
При таком методе человек перестает объедаться и незаметно для себя снижает общую калорийность порции.
Она объяснила, что большинство людей, как правило, сначала едят блюда, богатые углеводами, быстро насыщаются и недополучают белков и жиров. Изменив эту привычку, вы, незаметно для самого себя, начнете терять вес.
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