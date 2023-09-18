Диетолог подсказал, как вновь не набрать вес после похудения

Бывает очень тяжело поддерживать вес в норме.

Процесс похудения бывает очень тяжелым и длительным, но сбросить лишние килограммы - это пол дела, куда важнее, поддерживать свой вес в норме, чтобы снова не поправиться. А чтобы это сделать было проще, американский диетолог Мелани МакГрайс рассказала, каких правил следует придерживаться.

Об этом пишет Nine.

По словам специалиста, людям, которые не хотят снова набрать лишний вес, необходимо взвешиваться хотя бы раз в неделю, потому что это побуждает их контролировать свои килограммы. Также важно не пропускать первый прием пищи, потому что он заряжает организм энергией на весь день. В пищу следует принимать продукты с умеренным содержанием жира и каждый день делать хотя бы небольшие физические упражнения.

Еще диетолог советует разработать план, который поможет поддерживать ваш вес в норме. Но у каждого свой индивидуальный подход. Для некоторых людей это может быть периодическое голодание, для других — лекарства, подавляющие аппетит. Также важно составить планы физической активности.

Мелани МакГрайс советует, помимо прочего, менять рацион своего питания. Но если вы заметили, что после похудения вновь набираете вес, то нужно пересмотреть список продуктов, которые вы употребляете. Согласно исследованиям, каждый раз, когда люди набирали вновь вес и меняли рацион питания в течение недели или двух, то это помогало им повторно похудеть.

"Курсор" писал ранее, что ученые Чикагского университета сумели доказать, что сон прямо связан с набором лишнего веса. В частности, люди, которые хорошо высыпаются каждый день, крайне редко страдают от ожирения. Зато нехватка ночного отдыха приводит к набору веса