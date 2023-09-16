Как правильный режим сна помогает скинуть лишние килограммы

Люди, которые высыпаются, реже набирают лишний вес. И этому есть простое объяснение...

Ученые Чикагского университета сумели доказать, что сон прямо связан с набором лишнего веса. В частности, люди, которые хорошо высыпаются каждый день, крайне редко страдают от ожирения. Зато нехватка ночного отдыха приводит к набору веса.

Об этом пишет EurekAlert.

Всем известно, что набор лишнего веса, как впрочем, и ожирение, которое признается заболеванием, связано с количеством употребления калорий. И риски выше у людей, которым не хватает сна, говорят ученые. Ученые также установили, что увеличение продолжительности сна может помочь решить проблему лишнего веса без дополнительных диет, если, конечно, проблема не запущена.

Чтобы подтвердить это, исследователи привлекли к своему эксперименту 80 взрослых людей с избыточным весом, которые спали менее 6,5 часов в сутки. После индивидуальных консультаций по гигиене сна, участники эксперимента смогли увеличить продолжительность сна ежедневно примерно на 1,2 часа.

В итоге, через несколько недель вес участников начал снижаться. А дополнительные исследования показали, что калорийность дневного рациона этих людей снизилась в среднем на 250-300 калорий.

Ученые считают, что нехватка сна заставляет нас переедать, а потому для того, чтобы снизить свой вес без голода и диет, нужно просто спать дольше.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.