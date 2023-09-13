Диетолог рассказала, какой заменитель сахара приводит к брюшному жиру

Эксперт назвала лучшую альтернативу.

Ищете более здоровый способ удовлетворить свою тягу к сладкому? Будьте осторожны с нектаром агавы. Хотя он рекламируется как натуральная альтернатива сахару, он может быть не так хорош, как кажется.

Диетолог Мэри Сабат предупреждает в материале SheFinds, что хотя нектар агавы имеет низкий гликемический индекс, высокое содержание фруктозы может привести к проблемам.

Фруктоза, тип сахара, метаболизируется в печени. Чрезмерное потребление может вызвать накопление жира в печени, что может привести к абдоминальному жиру и проблемам с обменом веществ. Сабат предлагает помнить о содержании фруктозы в нектаре агавы и использовать ее в умеренных количествах, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

В качестве лучшего варианта она рекомендует стевию. Это натуральный подсластитель с нулевой калорийностью, полученный из растения Stevia rebaudiana. Стевия не повышает уровень сахара в крови и оказывает минимальное влияние на инсулин. Она идеально подходит для тех, кто обеспокоен абдоминальным жиром и общим метаболическим здоровьем. Кроме того, стевия слаще сахара, поэтому в рецептах и ​​утреннем кофе ее немного.

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