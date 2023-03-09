Разрушительное воздействие на организм: диетологи назвали худшие фрукты для похудения

Как и в случае с любой другой пищей, фрукты следует есть в умеренных количествах.

Потребление слишком большого количества сладких фруктов может привести к набору лишних килограммов.

Чтобы узнать больше о том, какие фрукты вредны для похудения, SheFinds обратились к диетологу Лизе Ричардс и доктору Крейгу Примаку.

Сухофрукты

Сухофрукты — это фрукты, из которых почти вся вода была удалена с помощью методов сушки. Во время этого процесса плод сжимается, и остается небольшой сухой плод. Изюм, финики, чернослив, инжир и абрикосы являются наиболее распространенными видами сухофруктов. Также доступны другие разновидности сухофруктов, иногда они покрыты сахаром. К ним относятся манго, ананасы, клюква, бананы и яблоки.

После процесса сушки сухофрукты могут храниться гораздо дольше, чем свежие фрукты. Многие люди едят их в качестве перекуса или добавляют в салат, овсянку или даже йогурт.

Но при чрезмерном употреблении сухофрукты могут оказать разрушительное воздействие на общее состояние здоровья и цели по снижению веса. К сожалению, все питательные вещества, которые раньше содержались во фруктах, удалены в сухофруктах.

«Сухофрукты, как правило, содержат много сахара, в первую очередь потому, что они очень концентрированы по своей природе, — объясняет Ричардс. — Этот сорт фруктов, независимо от типа, содержит значительное количество калорий и сахара».

В то время как свежие фрукты известны своим содержанием сахара, обычно клетчатка уравновешивает его. Но сушеный вариант лишен большей части клетчатки, которая делает фрукты такими полезными для похудения. «В первую очередь это связано с методом приготовления, который обеспечивает высокую концентрацию сахара и калорий в небольшом размере порции. Из-за небольшого размера сухофруктов их можно легко переесть, и калории быстро накапливаются», — сказала Ричардс.

Тропические фрукты

Доктор Примак призывает есть тропические фрукты в умеренном количестве. Ими считаются бананы, папайя, манго и ананас.

«Эта категория, как правило, содержит больше сахара и калорий, чем другие группы фруктов, и если вы пытаетесь избежать сахара, лучше избегать этой группы», — говорит он. Тропические фрукты могут содержать скрытые калории, которые могут помешать вашим планам по снижению веса. Лучше избегать этих фруктов, так как они слишком сладкие.

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