Морская или речная: какая рыба более полезна для организма человека

Многие считают, что морская рыба более полезна, чем речная, если задать вопрос о том, какая из них предпочтительнее. Однако лишь немногие замечают, что дикорастущая рыба является наиболее полезной.

Морская рыба богата жирными кислотами, в то время как речная рыба содержит больше белка и железа. Однако, чтобы продать морскую рыбу, ее обычно замораживают несколько раз, что приводит к потере ее полезных свойств.

Подробнее о том, какая рыба полезней, информирует портал storinka.

Почему не следует выбирать речную рыбу? Это связано с тем, что реки, протекающие близко к населенным пунктам, чрезвычайно загрязнены. Хотя ситуация в морях и океанах также неутешительна, но вредные вещества концентрируются главным образом вдоль береговой линии. Рыба обычно ловится на глубине, далеко от берега.

Некоторые речные и морские рыбы полезны для человеческого здоровья, так как они содержат много белка, жирных кислот Омега-3, витаминов и минералов. Например:

Полезная речная рыба:

Щука: богата белком, содержит магний, калий, фосфор и витамины группы B.

Окунь: богат белком, железом, медью и витаминами B12 и D.

Сом: содержит магний, фосфор и витамины группы B.

Полезная морская рыба:

Лосось: богат белком и жирными кислотами Омега-3, которые способствуют здоровью сердца и снижают уровень холестерина в крови.

Тунец: содержит белок, жирные кислоты Омега-3 и витамины B12 и D.

Сардина: богата белком, кальцием и жирными кислотами Омега-3.

Неполезная рыба обычно не содержит много питательных веществ и может содержать вредные токсины или накапливать тяжелые металлы, такие как ртуть. Некоторые примеры:

Неполезная речная рыба:

Карп: содержит небольшое количество белка и может иметь неприятный привкус.

Белый амур: содержит небольшое количество белка и может иметь неприятный запах и привкус.

Карась: содержит мало белка и может иметь привкус грязи.

Неполезная морская рыба:

Тилапия: содержит небольшое количество белка и может содержать токсины, если выращена в загрязненной воде.

Карась: содержит мало белка и может иметь привкус грязи.

Конгрио: содержит мало белка и может иметь неприятный запах и привкус.

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