Диетологи назвали пять проверенных способов сбросить вес без диет и голодовок

Эти простые правило помогут не только привести в норму фигуру, но и поддерживать "здоровый" вес.

Эксперты дали несколько советов, как сбросить лишний вес адекватными способами, чтобы не голодать, не ограничить себя в питании и при этом не навредить здоровью.

Об этом пишет healthnews.com.

Основой для достижения стройного и подтянутого тела является сбалансированное питание. Каждый человек уникален, поэтому результаты могут различаться. Однако важно понимать, что быстрое похудение без учета потребностей организма практически невозможно.

Следующие полезные советы помогут вам продвигаться вперед и начать избавляться от излишних килограммов.

Прерывистое голодание

В последние годы прерывистое голодание приобрело большую популярность. Его суть заключается в чередовании периодов приема пищи с периодами отказа от нее. Во время голодания организм тратит калории, полученные из потребляемой пищи, а затем переключается на сжигание жира. Одной из самых распространенных схем является 16:8 - 16 часов голодания и 8 часов приема пищи.

Здоровый сон

Сон - важный аспект в поддержании здоровья и снижении веса. Во время сна организм восстанавливается после физических и эмоциональных нагрузок. Регулярный сон и соблюдение режима сна играют важную роль в контроле веса. Во время сна вырабатываются гормоны, регулирующие аппетит и сытость: грелин и лептин. Нарушение сна может привести к увеличению аппетита и снижению сытости. Поэтому важно спать достаточно - хотя бы 8 часов в ночь.

Осознанное потребление

Хотя подсчет калорий не обязателен, важно следить за качеством потребляемой пищи и узнавать свои привычки. Ведение дневника питания позволяет видеть общую картину и определить, насколько ваше питание соответствует здоровому. С течением времени это поможет разработать новые, полезные привычки в питании и понять, что именно вашему организму нужно больше всего.

Записывайте все потребляемые продукты.

Отмечайте время приема пищи.

Следите за уровнем потребления воды.

Управление стрессом

Стресс и перенапряжение могут негативно повлиять на ваши планы по похудению и на общее здоровье. Стресс может привести к потере мотивации для занятий спортом и употреблению полезной пищи. Кроме того, стресс стимулирует выработку гормона кортизола, который влияет на аппетит и обмен веществ.

Для управления стрессом можно использовать следующие методы:

Медитация или глубокое дыхание.

Ограничение времени, проводимого с устройствами и техникой.

Занятия йогой или р

Достаточное количество белков

Клинические исследования показали, что большее его употребление приводит к снижению массы тела и уменьшению жировой прослойки. Наибольшая польза заключается в том, что высокое содержание белка позволяет оставаться сытыми, но при этом не приводит к обратному набора лишней массы. Доктор Франциска Шприцлер рекомендует обязательно употреблять постное мясо, яйца, соевые продукты, рыбу, боевые, греческий йогурт.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.