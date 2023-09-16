Диетологи поделились тремя лайфхаками, которые помогут похудеть без тренировок и диет

Эти простые методы способствуют быстрому сжиганию жира.

Как оказалось, после 30 лет наше тело начинает проходить через определенные изменения, которые делают набор веса гораздо проще, чем его потеря. Одной из проблем является потеря мышечной массы, которая отвечает за сжигание жира, что замедляет обмен веществ. Диетологи Темми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос рассказывают о способах справиться с этим.

Об этом пишет "Eat this, no that".

Добавление большего количества специй в пищу может ускорить обмен веществ и привнести разнообразие в рацион, что поможет облегчить процесс похудения.

Увеличение потребления белка также является важным фактором. Белок помогает стабилизировать уровень сахара в крови и создает ощущение сытости на длительное время. Увеличение потребления белка может показаться странным, но это действительно полезно для достижения цели по снижению веса.

Зеленый чай является еще одним продуктом, который может помочь организму сжигать больше калорий и жира благодаря содержащемуся в нем катехину EGCG, который совместно с кофеином способствует сжиганию жира. Женщины старше 40 лет обычно страдают от замедления обмена веществ, и зеленый чай может помочь компенсировать эту проблему, как утверждают диетологи.

Чтобы получить результат, стоит привыкнуть к потреблению зеленого чая ежедневно. Употребление примерно 3-4 чашек чая в день может привести к быстрым изменениям в организме и ускорить обмен веществ.

Ранее ученые выяснили, что женщины, которые сидят на диете, реже становятся долгожителями.