Диетологи рассказали, какие фрукты опасно есть по вечерам

Фрукты действительно очень полезны и потому должны ежедневно присутствовать в нашем меню. Но не стоит забывать, что многие из них содержат довольно...

Диетологи призывают употреблять фрукты в первой половине дня тем, кто имеет проблемы с лишним весом. Но даже есть таковых нет, стоит избегать частого употребления фруктов незадолго до сна.

Об этом пишет Styler.

Эксперты напоминают, что большинство сладких плодов содержат фруктозу. Этот углевод повышает уровень сахара в крови, но усваивается организмом медленнее сахароза. Поэтому, если вы пытаетесь сбросить вес, ешьте фрукты небольшими порциями.

В вечернее время, по словам медиков, допустимы несладкие фрукты. Однако не следует их сочетать с другими блюдами, так как то может замедлить пищеварение, спровоцировать вздутие и вызвать газообразование.

Эксперты говоря, что по вечерам допустимо ест яблоки, цитрусовые, ананасы или инжир.

А вот виноград, бананы и сухофрукты могут спровоцировать набор веса, вызвать брожение в кишечнике, тем самым ухудшая самочувствие человека. Не стоит также есть по вечерам арбузы. В этих плодах гликемический индекс зашкаливает. А избыток содержащейся в них жидкости способен нарушить водно-солевой баланс. Утром после такого десерта вы наверняка проснетесь с отечностями и синяками под глазами.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.

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