Для чего ацтекам была стена с сотнями черепов – исследование

Исследователи из Национального института антропологии и истории (INAH) полагают, что большое количество женских останков в «Hueyi Tzompantli» (большая стойка из черепов) связан с мифом о происхождении Уицилопочтли.

Об этом сообщает Heritage Daily.

По мнению археологов, ею пользовались, чтобы публично демонстрировать человеческие черепа, которые, как правило, принадлежали военнопленным или другим священным жертвам. Эту стену возводили в несколько этапов в период правления Тлатоани Ахуицотля, между 1486 и 1502 годами нашей эры.7

Ахуицотль, что значит «Колючая вода», был восьмым правителем ацтеков. Во времена своего правления он управлял перестройкой Теночтитлана и расширением Темпло-Майорв 8 году Рида (1487 г. н.э.). Ахуицотль также покорил миштеков, сапотеков и другие народы от тихоокеанского побережья Мексики до западной части Гватемалы, более чем вдвое увеличив площадь земель под господством ацтеков.

В рамках нового исследования археолог Рауль Баррера Родригес предположил, что высокий процент женских останков в «Hueyi Tzompantli» связан с мифом о противостоянии между Койольксауки, лунной богиней, и Уицилопочтли, покровительницей ацтеков, которая была солнечным и военным божеством.

Эта стена состоит из 655 человеческих черепов, среди которых 60% принадлежат мужчинам, 38% женщинам и 2% младенцам. Исторические источники мало упоминают о женщинах-воительницах, избранных для принесения в жертву.

Считается, что высокий процент могли составлять беременные женщины, у которых был мертворожденный ребенок, или на самом деле они были женщинами-воинами.

Жертв клали на жертвенный камень на вершине большой ступенчатой пирамиды Темпло-Майор, где жрецы использовали церемониальный обсидиановый нож, чтобы вырезать из груди еще бьющееся сердце. Считалось, что сердце – высший символ жизни человека и был подарен Уицилопочтли.

Затем его сжигали, позволяя жизненной силе жертвы подниматься через дым к Уицилопочтли, который обретал новую силу и продолжал давать свет и тепло на следующий день в битве с тьмой.

По мнению Родригеса, архитектурная ось, посвященная Уицилопочтли на южной стороне пирамиды, ведущая к Хуэйи Цомпантли, использовала женские жертвоприношения, чтобы воссоздать путь, по которому следовала Койольксаухи. Она, согласно верованиям, пересекла Цомпантитлан и Коаксальпан на своем пути к горе Коатепек («Змеиная гора»).

Койольксауки возглавил нападение на свою мать, Коатликуэ, материнское божество Земли, узнав, что она чудесным образом забеременела. Она родила полностью взрослого и вооруженного Уицилопочтли, который вышел из ее чрева и убил Койольксауки, бросив ее тело вниз по склону Коатепека, который воссоздается путем ритуального сбрасывания тел принесенных в жертву жертв вниз по ступеням Темпло-Майор.

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