Для защиты от болезней и долголетия: ученые назвали ежедневную норму овощей и фруктов

Эксперты уверены, что две порции фруктов и три порции овощей ежедневно позволят в разы снизить риски развития опасных болезней.

Американские медики и диетологи на основе анализа ряда исследований разработали рекомендации по здоровому питанию для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Свои рекомендации эксперты обнародовали в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation.

По словам специалистов, более высокое потребление фруктов и овощей снижает риск хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак. Именно эти болезни являются главными причинами преждевременной смерти, потому можно смело утверждать, что употребление растительной пищи снижает вероятность ранней смерти.

Результаты исследования показали, что ежедневное употребление пяти порций фруктов и овощей связано с самым низким риском смерти. При этом увеличение дозы не демонстрировало дополнительной пользы.

Лучшие результаты ученые зафиксировали у тех, кто употреблял две порции фруктов и три порции овощей ежедневно. К таким выводам ученые пришли на основе анализа данных двух исследовании, в которых приняли участие более 100 тысяч человек.

Кроме того, в обзор были включены данные о потреблении фруктов и овощей, а также уровне смертности из 26 исследований, проводившихся в 29 странах Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии.

Таким образом, специалисты суммарно проанализировали данные более двух миллионов человек.

Самыми полезными эксперты считают зеленые листовые овощи, включая шпинат, салат и капусту, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, такие как цитрусовые, ягоды и морковь.

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