Доктор назвала лучшие домашние средства от черных точек на коже

Эти средства помогут сэкономить на дорогих магазинных кремах.

Черные точки, которые появляются на коже, могут доставлять неприятности. Хотя у вас может возникнуть соблазн выдавить их, это не лучшее решение. Вместо этого вы можете изучить естественные способы избавиться от черных точек, используя предметы, которые, возможно, уже есть на вашей кухне.

Черные точки, известные с научной точки зрения как открытые комедоны, являются распространенным типом прыщей. Они образуются, когда волосяные фолликулы забиваются избытком масла и омертвевшими клетками кожи. Причина, по которой они темные, связана с воздействием воздуха, который вызывает окисление.

Черные точки обычно появляются на носу, груди и спине.

Доктор Блоссом Коххар, председатель Blossom Kochhar group, рассказала порталу Health Shots о лучших домашних средствах против черных точек.

1. Глина мултани митти и апельсиновая цедра. Смешайте мултани митти (фуллерову землю) и апельсиновую цедру, чтобы получился скраб. Оставьте на 5-10 минут, затем аккуратно потрите и смойте. Мултани митти контролирует избыток кожного сала, а апельсиновая цедра осветляет кожу.

2. Пищевая сода с водой. Сделайте пасту, смешав пищевую соду с водой. Аккуратно массируйте ею на влажной коже, уделяя особое внимание участкам, склонным к появлению черных точек. Через несколько минут смойте теплой водой.

3. Сахар и лимонный сок. Смешайте сахарный песок с лимонным соком, чтобы получилась песчанистую пасту. Помассируйте кожу в течение 5-10 минут, затем смойте. Сахар отшелушивает, а лимон осветляет.

4. Папайя, сухое молоко, лимонный сок и рисовая мука. Смешайте эти ингредиенты в пасту, нанесите, аккуратно потрите и оставьте на 5–10 минут, а затем смойте. Натуральные ферменты папайи помогают растворить омертвевшие клетки кожи и излишки масла.

5. Скраб с медом и корицей. Смешайте мед и порошок корицы, нанесите, аккуратно потрите и оставьте на 10 минут, затем смойте. Мед обладает антибактериальными свойствами, а корица улучшает кровообращение.

Кроме того, глиняные маски могут вытягивать жиры и токсины, очищать поры и постепенно удалять черные точки.

Помните, что эти средства могут различаться по эффективности для разных людей, поэтому важно сначала протестировать их на небольшом участке кожи и проконсультироваться со специалистом по уходу за кожей, если у вас чувствительная или склонная к проблемам кожа.

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