Доктор рассказал, как облегчить симптомы при боли в горле

Компания HealthShots связалась с доктором Свапнилом Браджпуриа, старшим консультантом-ЛОР в Азиатском институте медицинских наук из Харьяна, чтобы узнать, как облегчить боль в горле.

По словам доктора Браджпуриа, боль в горле является наиболее распространенным заболеванием, поражающим людей, и наиболее частой причиной посещения больниц. Он поделился несколькими способами, которые помогут вам избавиться от проблемы.

1. Гигиена важна

Поддержание хорошей гигиены жизненно важно для предотвращения этих проблем. Поэтому продолжайте тщательно и регулярно мыть руки. Не забывайте прикрывать рот и нос при кашле и чихании. Также следует избегать тесного контакта с людьми, страдающими вирусной или бактериальной инфекцией.

2. Может помочь изменение некоторых привычек образа жизни

Другой хорошей стратегией избавления от боли в горле является изменение образа жизни, например отказ от курения или воздействия пассивного курения.

3. Попробуйте домашние средства

Несмотря на то, что существует множество безрецептурных лекарств для облегчения боли в горле, есть некоторые домашние средства, которые вы можете попробовать. Доктор Браджпуриа рекомендует полоскание горла теплой соленой водой, использование меда, промывание носа и носовых пазух, прием добавок с витамином С и употребление теплых жидкостей. Это может облегчить дискомфорт от боли в горле.

4. Пейте травяные чаи

Исследования показали, что травяные чаи могут помочь вам справиться с болью в горле. Исследование, опубликованное в журнале Biomedicines, также показало, что травяные чаи могут бороться со стрептококками, бактериями, вызывающими острый фарингит.

5. Не игнорируйте серьезные симптомы

Людям с болью в горле следует немедленно обратиться к врачу, если у них появятся какие-либо симптомы, указывающие на более серьезное заболевание. Поговорите со своим врачом, если вам не станет лучше через 10 дней после появления этих симптомов. Не игнорируйте серьезность ситуации, если вы испытываете затрудненное дыхание, сыпь, неспособность пить или глотать слюну, затруднение при открывании рта или изменения голоса, советует эксперт.

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