Доктор рассказал, какие орехи способствуют сияющей коже и здоровому пищеварению

Это вечный секрет красоты, который стоит попробовать.

Миндаль, который часто называют вечным секретом красоты, обладает множеством преимуществ для вашей кожи. Обильные запасы витамина Е, антиоксидантов и полезных жиров делают их идеальным дополнением к вашему режиму ухода за кожей. Они превосходно сохраняют кожу увлажненной, способствуя сияющему цвету лица.

Видхи Чавла, основатель клиники Fisico Diet Wellness and Skin Clinic, подчеркнул в статье HealthShots многочисленные преимущества миндаля для кожи.

Основные причины включать миндаль в свой уход за кожей:

1. Энергия витамина Е. Миндаль богат витамином Е, мощным антиоксидантом, известным своей борьбой со свободными радикалами. Этот витамин помогает уменьшить тонкие линии, морщины, темные круги и возрастные пятна.

2. Полезные жиры. Обогащенный полезными мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, миндаль защищает липидный барьер вашей кожи, сохраняя влагу и эластичность, особенно во время смены сезонов.

3. Помощь пищеварению. Пищевая клетчатка в миндале способствует пищеварению, делая кожу более чистой и без пятен, поддерживая хорошо функционирующую пищеварительную систему.

4. Богатый минералами. Миндаль содержит такие минералы, как цинк и селен, которые усиливают сияние кожи и способствуют процессу заживления. Противовоспалительные свойства цинка могут облегчить кожные заболевания, такие как прыщи и дерматит.

5. Естественное отшелушивание. Миндаль действует как естественное очищающее и отшелушивающее средство, удаляя омертвевшие клетки кожи, грязь и излишки масла. Нежный массаж миндальной пастой улучшает кровообращение, придавая коже сияние.

6. Увлажнение. Миндаль обладает увлажняющими свойствами, которые борются с сухостью, повышают яркость кожи и уменьшают шрамы и пятна.

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, ежедневно съедайте горсть миндаля, обязательно употребляя замоченный и очищенный миндаль для достижения максимального эффекта.

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