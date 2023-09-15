Доктор рассказал об опасности переизбытка витамина C в организме

Хотя витамин С, несомненно, полезен, крайне важно поддерживать сбалансированное его потребление, чтобы избежать потенциальных побочных эффектов.

Витамин С необходим для нашего здоровья, он известен своими иммуностимулирующими свойствами и различными полезными свойствами, но, как и все, что избыток, слишком большое его количество может быть вредным.

Доктор Манодж Куттери, специалист по натуропатии из оздоровительного центра Атмантан, рассказал изданию HealthShots о потенциальных побочных эффектах передозировки витамина С.

Важность витамина С

Это питательное вещество имеет решающее значение для иммунной системы, помогая предотвратить инфекции и сократить их продолжительность. Такие продукты, как цитрусовые, ростки и зеленые овощи, являются богатыми источниками. Витамин С также повышает выработку коллагена, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, помогает в профилактике рака и способствует уходу за глазами. Он даже играет роль в обезболивании, снижении стресса, здоровье кожи и усвоении железа.

Побочные эффекты избытка витамина С

Вот потенциальные недостатки употребления слишком большого количества витамина С:

1. Желудочно-кишечные расстройства. Чрезмерное потребление витамина С, часто в виде добавок, может привести к пищеварительному дискомфорту, включая диарею, тошноту, спазмы и газообразование.

2. Повышенный риск образования камней в почках. Избыток витамина С может способствовать образованию камней в почках, особенно у предрасположенных людей, поскольку он метаболизируется в оксалат, который в сочетании с кальцием может привести к образованию камней.

3. Нарушение всасывания железа. Высокие дозы витамина С могут препятствовать всасыванию негемового железа из растительных источников, потенциально вызывая дефицит железа у тех, кто употребляет такие продукты.

4. Дисбаланс питательных веществ. Избыток витамина С может нарушить баланс других необходимых витаминов и минералов в организме, влияя на усвоение и использование питательных веществ.

5. Взаимодействие с лекарствами. Он может мешать действию некоторых лекарств, снижая их эффективность или вызывая непредвиденные побочные эффекты, поэтому проконсультируйтесь с врачом, если вы рассматриваете возможность приема высоких доз витамина С вместе с лекарствами.

6. Покраснение кожи. У некоторых людей, особенно при приеме высоких доз добавок, может наблюдаться временное покраснение кожи.

Хотя витамин С, несомненно, полезен, крайне важно поддерживать сбалансированное его потребление, чтобы избежать потенциальных побочных эффектов. Всегда обращайтесь за советом к эксперту по поводу ваших конкретных диетических и медицинских потребностей.

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