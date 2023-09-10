Эксперты по питанию назвали фрукты и овощи, которые не нужно чистить - все витамины в кожуре

В этот список попало несколько неожиданных плодов...

Современные хозяйки чистят от кожуры большинство овощей и фруктов. Но, как уверяют специалисты по питанию, таким образом мы только лишаем себя ряда витаминов и микроэлементов, которые содержатся в большом количестве именно в кожуре.

Молодой картофель можно употреблять вместе с кожурой, особенно полезно его запекать или тушить. В кожуре содержится половина пищевых волокон и клетчатки. Старый картофель лучше отваривать вместе с кожурой, а уже потом ее снимать.

Кожица киви на самом деле вполне съедобна. Ее пушистая текстура стала причиной того, что киви привыкли чистить. Но в кожуре содержится витаминов не меньше, чем в самом фрукте, поэтому можно ворсинки аккуратно счистить ножом или удалить ложкой.

В кожуре яблок содержится нерастворимая клетчатка, витамины А и С, флавоноид с сильным антиоксидантным воздействием - кверцетин. Кожура яблок также содержит уникальные соединения, которые помогают организму быстрее выводить токсины.

Огурцы тоже не стоит чистить, ведь в их кожуре содержится клетчатка, благодаря которой овощ переваривается несколько часов и надолго дает сытость. А очищенный огурец пролетает сквозь организм за 20 минут. Также в кожуре содержится много микроэлементов, которые помогают снизить холестерин и улучшают работу сердечной мышцы.

Помидоры концентрируют витамин С в кожуре,там также сосредоточен мощный антиоксидант ликопин, который снимает воспаления и снижает риски развития болезней.

Баклажаны накапливают в своей кожуре самые полезные микроэлементы, которые снижают уровень холестерина, предотвращают развитие воспалений в организме. Эти соединения также омолаживают клетки организма.

Тыкву также лучше не чистить, ведь в ее толстой корочке содержится большинство питательных веществ, в частности, цинк. Чтобы большинство их них сохранилось даже после приготовления тыквы, запекать или тушить ее нужно на медленном огне.

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