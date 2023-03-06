Доктор рассказала, к каким проблемам с кожей приводит лишний вес

Чтобы узнать о связи между ожирением и кожей, HealthShots связались с доктором Джайшри Шарад, популярным косметическим дерматологом, писателем, спикером TEDx и основателем Skinfiniti Aesthetic Skin and Laser Clinic в Мумбаи.
Ожирение и кожа
По словам эксперта, ожирение изменяет эпидермальный барьер кожи и увеличивает трансэпидермальную потерю воды, делая кожу сухой. Ожирение связано со многими другими кожными проблемами, такими как:
• Черный акантоз, оставляющий темные и бархатистые пятна в складках тела
• Растяжки в виде углублений и покрасневших полос на коже
• Целлюлит, представляющий собой жировые отложения под кожей
• Варикозное расширение вен, представляющее собой расширенные вены, которые чаще всего появляются на ногах и ступнях.
Существует также повышенный риск бактериальных и грибковых инфекций, если вы страдаете ожирением.
Ожирение может вызвать потемнение кожи
Когда ожирение нацелено на кожу, задняя часть шеи и пах, как правило, темнеют. Даже проблема темных внутренних поверхностей бедер связана с ожирением. Эксперт объясняет, что у тучных людей постоянное трение внутренней поверхности бедер вызывает потемнение внутренней поверхности бедер.
Ожирение и сыпь
Если вы думали, что трение может привести только к потемнению внутренней поверхности бедер, вы ошибаетесь! У женщин также может появиться сыпь. Доктор Шарад объясняет, что из-за постоянного трения между поверхностью кожи и удержания влаги, а также тепла шансы роста бактерий и грибков увеличиваются в складках тела людей с ожирением. Молочница, особенно кандидозная инфекция под грудью, обычно наблюдается у женщин с ожирением.
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