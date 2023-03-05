Названы заболевания, из-за которых может исчезнуть обоняние

Есть разные причины, из-за которых человек может временно лишиться обоняния, и это может негативно отразиться на его образе жизни. Специалисты говорят, что дело может быть не только в COVID-19, но и ряде других болезней.

Об этом пишет Naukawpolsce.

По словам медиков, причиной потери обоняния могут стать полипы — доброкачественные разрастания слизистой оболочки носа или околоносовых пазух, которые появляются на фоне воспалительного процесса. Они блокируют поступление воздуха, содержащего ароматизаторы, в область, где расположены обонятельные рецепторы, поэтому люди могут перестать чувствовать запахи.

Врачи отмечают, что наиболее частой причиной полипов является воспаление 2 типа, чаще всего это провоцируется непереносимостью аллергенов, например, пыльцы, шерсти животных, пыли или некоторых пищевых продуктов.

Полипы носа на ранней стадии развития лечат местно, чаще всего интраназальными глюкокортикоидами. Пациентов в поздней стадии заболевания часто направляют на эндоскопические процедуры.

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