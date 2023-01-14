Доктор развенчала пять мифов о мужском бесплодии

Когда пара пытается зачать ребенка, проблемы с мужской фертильностью часто упускаются из виду, и людям легче поддаться мифам.

Решение проблем с фертильностью может быть действительно душераздирающим для пар. Помимо борьбы с проблемами зачатия, им также приходится иметь дело со стигмой и стрессом, которые сопровождают это. Согласно некоторым исследованиям, одна треть этих случаев связана с мужским бесплодием.

Компания Health Shots поговорила с доктором Паллави Прасадом, консультантом по фертильности Nova IVF Fertility, чтобы выяснить причины мужского бесплодия.

Миф 1: бесплодие – женская проблема

И мужчины, и женщины могут столкнуться с проблемами бесплодия. На самом деле треть случаев бесплодия обусловлена ​​мужским фактором, одна треть – женским, а остальные – общая доля.

Миф 2: добавки тестостерона могут увеличить количество сперматозоидов

Реальность полностью противоположна. Многие люди считают, что добавки тестостерона могут увеличить количество сперматозоидов, но их прием может уменьшить или остановить способность мужчины вырабатывать тестостерон.

Миф 3: возраст не имеет значения, когда речь идет о мужской фертильности

Многие до сих пор считают, что мужчины могут иметь здоровых детей на протяжении всей своей жизни. С возрастом качество и количество сперматозоидов ухудшаются, что затрудняет оплодотворение их партнера.

Миф 4: боксеры безопаснее трусов

Вы когда-нибудь слышали споры о том, должны ли мужчины носить боксеры или трусы, когда пытаются стать родителями? Ну, считается, что тесное нижнее белье, такое как трусы, может затруднить поддержание здоровой выработки спермы, и поэтому мужчинам следует отказаться от него в пользу боксеров. Но это миф.

Миф 5: фертильность не влияет на общее состояние здоровья

Мужское бесплодие связано с некоторыми основными проблемами со здоровьем. Бесплодные мужчины подвержены более высокому риску таких заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака.

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