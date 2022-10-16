Дополнительный багаж в самолете обошелся туристке в 4500 долларов

Туристке, путешествующей с компанией Jetstar, транспортировка дополнительного багажа стоила в 100 раз дороже обычной. Каким образом это произошло, женщина рассказала спустя несколько недель.

В Новой Зеландии женщина пожаловалась в авиакомпанию, что регистрация дополнительного багажа стоила ей в 4500 вместо 45 долларов.

Об этом пишет The Mirror.

По словам пассажирки, из-за ошибки сотрудников авиакомпании Jetstar, она должна была лететь рейсом из новозеландского аэропорта Окленда. При оформлении туристка обратилась к сотрудникам компании с просьбой предоставить ей дополнительное багажное место, а для оплаты нужной суммы передала свою кредитную карту регистраторам.

В итоге произошла какая-то ошибка и вместо 45 долларов с карты списали в 100 раз больше. Сотрудники заметили свою оплошность и сообщили шокированной женщине, что она оплатила транспортировку своего багажа за 4500 долларов.

По словам туристки, руководитель службы регистрации и менеджер авиакомпании извинились перед ней и уверили женщину, что проконтролируют возврат денежных средств в течение 10-15 дней. Однако они не предоставили пассажирке никаких подтверждающих документов или квитанций.

Но даже через две недели женщина не получила списанных с ее счета денег, тогда представители Jetstar извинились перед ней и выдали ей ваучер на перелет.

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