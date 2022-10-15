Почему не стоит работать на выходных: названа причина

Для возвращения мотивации нужно правильно настроиться на работу. В таких случаях, выходные следует воспринимать не как период для развлечений, а как время, которое можно провести и для отдыха, и с пользой.

Хотя работа на выходных и является своеобразным показателем того, что человек максимально отдается своей профессии, на самом деле все не так прекрасно.

Почему лучше не увлекаться работой в свободное время – рассказывает портал Vsviti.

Многие считают, что вполне нормально приносить работу домой и даже в выходные и во время отпуска посвящать ей время. Но на самом деле ничего хорошего из этого не выходит.

Это подтвердило исследование с участием 1 300 человек. Часть из них работала 5 дней в неделю, а часть – все 7. Каждый опрошенных должен был оценить, насколько важна для них работа, а также позволяет ли она использовать все умения и навыки.

Оказалось, что те, кому приходилось работать еще и в свободное время, имели гораздо меньше мотивации. Даже среди студентов на каникулах, которые продолжали учиться самостоятельно, было ощутимо снижение желания учиться вообще.

«Но не стоит опускать руки, если работа все же заставляет заниматься ею и в выходные. Для возвращения мотивации нужно правильно настроиться на труд. В таких случаях, выходные следует воспринимать не как период для развлечений, а как время, которое можно провести и для отдыха, и с пользой. Тогда не будет страдать ни самочувствие, ни производительность. Но не советуем часто это практиковать», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, длительная работа за компьютером накладывает определенный отпечаток на склонность человека к тем или иным проблемам со здоровьем.

Также Курсор информировал о том, что, согласно социологическому исследованию, каждый пятый израильтянин (20%) почти ежедневно вынужден работать сверхурочно, чтобы обеспечивать свои потребности. При этом 43% израильтян периодически работают в свое свободное время.