На пляже Калифорнии отдыхающие увидели огромную медведицу

Людей на пляже очень удивило и испугало присутствие рядом медведицы, однако, к счастью, она не проявила агрессии, и спокойно прошествовала со своими малышами.

В США на севере пляжа Тахое в Калифорнии туристам открылось необычное зрелище — они могли наблюдать крупную черную медведицу, которая прогуливалась по берегу со своими тремя детенышами.

Об этом сообщает Телеграф.

Соответсвующее видео заснял один из отдыхающих и передал службе новостей KCRA News, которое, в свою очередь, опубликовало его на Youtube.

На кадрах видно, как медвежата беззаботно купаются в воде и играют друг с другом. На пляже было много людей, но малышей, как и их маму, это, судя по всему, не пугало.

Спасатели были готовы к любой опасности, ведь дикие животные несут огромную и непрогнозируемую угрозу для людей. Как отметил работник местной полиции (Sheriff’s Office) Нельсон Ресендес, несмотря на спокойствие медведицы все службы были в состоянии готовности.

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