Доступный напиток, который поможет снизить артериальное давление

Томатный сок обладает способностью снижать кровяное давление.

Об этом свидетельствует недавнее исследование, которое публикует healthline.

В новом отчете Food Science & NutritionTrusted Source опубликованы результаты годового исследования. Они доказывают, что люди, которые выпивают в среднем одну чашку несоленого томатного сока в день, в течение года могут привести в норму кровяное давление без лекарств и дополнительных условий.

Группа участников эксперимента также снизила уровень ЛПНП (плохого) холестерина – того вида, который обычно связывают с заболеваниями сердца.

Исследователи из Токийского медицинского и стоматологического университета и Тусонского института селекции растений привлекли 184 мужчины и 297 женщин для участия в исследовании. В течение года участникам разрешалось пить столько несоленого томатного сока, сколько они хотели. Их попросили только записать, сколько они выпили, а затем возвращать эти журналы исследователям каждые три месяца.

В конце исследования выяснилось, что у 94 участников, у которых в начале исследования была прегипертензия или гипертензия, наблюдалось снижение давления и улучшение общего состояния здоровья.