Драка осьминогов: в сети показали, как головоногие бросают друг в друга раковинами

Осьминоги привыкли бросаться остатками еды и другими предметами из окружения, только делают это другим способом — с помощью струй воды.

Агрессивное поведение, которое свойственно некоторым представителям животного мира, удалось запечатлеть на видео, снятое подводной камерой. Оказалось, что головоногие способны бить других осьминогов тяжелыми предметами, пишет New Atlas.

Ученые из Сиднейского университета следили с помощью камер за поведением диких осьминогов у побережья Австралии. Они выяснили, что эти животные не только бросаются раковинами, водорослями, илом, но и дерутся разными предметами.

Как рассказал автор исследования профессор Питер Годфри-Смит, осьминоги бросаются остатками еды и другими предметами из близкого окружения.

В другом видео самка таким образом отказала осьминогу в спаривании, бросив в самца илом. Но он оказался шустрым и смог уклониться от нападок.

Ученые наблюдали, с помощью раскидывания предметов осьминоги пытаются расчистить личное пространство.

Головоногие собирают и бросают предметы щупальцами, приводя предметы в движение с помощью струй воды, которую осьминоги выбрасывают через свои сифоны.

При этом оказалось, что самки чаще бросаются предметами, чем самцы, а темные осьминоги — чаще, чем светлые. Это подтверждает более ранее исследование, в ходе которого ученые обнаружили, что более темные осьминоги ведут себя более агрессивно.

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