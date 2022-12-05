Древние таблички с совами могли использоваться детьми в качестве игрушек — исследование

Ннаходки могут пролить свет на то, как некоторые артефакты использовались детьми в древней Европе.

Согласно новому исследованию, древние 5000-летние таблички в форме совы с Пиренейского полуострова могли быть сделаны детьми, которые использовали их в качестве игрушек.

Рецензируемое исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Эти находки могут пролить свет на то, как некоторые артефакты использовались детьми в древней Европе.

Около 4000 табличек, сделанных из сланца, с выгравированными кругами, напоминающими глаза, и очертаниями тела совы, были найдены по всему региону.

Некоторые исследователи считают, что эти таблички могли использоваться в ритуалах и представлять мертвых или богов.

Однако исследователи, проводившие последнее исследование, под руководством Хуана Дж. Негро из отдела эволюционной экологии биологической станции Доньяна в Севилье, Испания, считают, что таблички могли быть созданы молодыми людьми для использования в качестве кукол, амулетов или игрушек.

«Игра детей с предметами и сами предметы игнорировались в археологической литературе до недавнего времени, хотя игра с предметами распространена как в племенных, так и в современных обществах, — говорят исследователи. — Ее важность в эволюции человека и в качестве движущей силы инноваций набирает обороты».

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