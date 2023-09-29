Два симптома онкологии, которые проявляются по утрам

Доктор Дебора Ли из Англии назвала два симптома, которые должны вас насторожить. Эти признаки развития рака можно заметить по утрам, вскоре после пробуждения. Эксперт советует не игнорировать эти симптомы и при их появлении, немедленно обратиться к специалисту.
Об этом пишет Express.
Головные боли по утрам - очень тревожный признак. говорит врачи. Опухоли головного мозга часто вызывают головные боли, которые усиливаются по утрам. Как объяснила врач, когда вы лежите в постели всю ночь, спинномозговая жидкость накапливается в мозгу, поскольку опухоль блокирует его естественное кровообращение. Головная боль имеет тенденцию уменьшаться в течение дня.
Другие явные признаки опухолей головного мозга могут включать судороги, плохое самочувствие и тошноту, чувство сонливости, потерю памяти, онемение и слабость одной стороны тела, затруднение речи и изменения зрения.
Кашель считается одним из основных признаков рака легких, но этот симптом также может усиливаться по утрам. Как отмечает доктор Ли, кашель - это рефлекс, защищающий инфекционные организмы от попадания в легкие. При раке легких опухоль может частично блокировать дыхательные пути и задерживать слизь в течение ночи. Многие пациенты с раком легких являются курильщиками и, как правило, имеют кашель курильщика, который также часто беспокоит по утрам.
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