Два способа мгновенно сделать утренний кофе более полезным

Если вы предпочитаете более сладкие виды кофе, такие как замороженный фраппучино или ароматный латте с добавками, вы не одиноки. Тем не менее, эти напитки — не самый здоровый путь. Они могут привести к вздутию живота, повышению уровня сахара в крови и даже со временем нарушить обмен веществ. К счастью, все еще есть способы получить дозу утреннего кофе, не сталкиваясь с этим.

Чтобы узнать о самых здоровых способах пить кофе, SheFinds обратились к диетологу Дане Эллис Ханнес, доктору философии, магистру здравоохранения, доктору медицинских наук, автору книги «Рецепт выживания».

Пейте черный кофе (или пейте его с растительным молоком)

Ханнес говорит, что лучший способ выпить кофе — старый добрый черный. «Употребление черного кофе принесет наибольшую пользу для здоровья, потому что в нем будет самая высокая концентрация полифенолов, флаванолов и фитонутриентов», — объясняет она, отмечая, что эти питательные вещества «могут помочь в укреплении здоровья, уменьшении воспаления, поддержании веса и долголетии».

Добавьте корицу в свой кофе

Хотя, как правило, лучше свести ингредиенты в кофе к минимуму, есть одно дополнение, которое может принести больше пользы для здоровья: корица, ускоряющая обмен веществ! «Если вы добавите корицу в кофе (особенно цейлонскую корицу, которая является настоящей корицей), это может сделать кофе еще более полезным», — делится Ханнес, отмечая, что «было показано, что корица улучшает реакцию инсулина».

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