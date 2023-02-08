Диетолог рассказала, полезно ли есть рис по утрам

Многие люди верят в то, что их первый прием пищи в день должен быть самым большим. А что может быть лучше, чем съесть утром рис с овощами или яйцами?

Рис помогает держать многих людей заряженными и сытыми в течение нескольких часов. Тем не менее, есть вопрос: действительно ли употребление риса по утрам является хорошей идеей для завтрака?

HealthShots связались с диетологом с Нехой Патанией, чтобы узнать, полезно ли есть рис по утрам.

Патания говорит, что вам не нужно бояться есть рис каждый день. Он содержит много углеводов, поэтому является источником энергии. Рис — питательное блюдо, если его есть с такими овощами, как горох, фасоль, морковь, шпинат и тыква. Рис любого цвета содержит питательные вещества и значительное количество фолиевой кислоты. Короче говоря, рис — это полезная и питательная пища.

Эксперт также говорит, что большая часть вашего ежедневного потребления углеводов должна быть выполнена в начале дня. Это время, когда ваше тело более активно и требует больше энергии. Для тех, кто пытается контролировать свой вес или у кого диабет, употребление риса по утрам может помочь предотвратить повышение уровня сахара в крови. Но Патания говорит, что рис следует есть в умеренных количествах и как часть сбалансированного питания. Что касается вечера, лучше не есть рис на ужин. В конце концов, вы же не хотите чувствовать тяжесть прямо перед сном.

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