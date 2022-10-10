Эффект дежавю: ученые объяснили природу странного психического состояния

У нас часто возникает ощущение, что мы уже сталкивались с такой же ситуацией раньше. А иногда кажется, что мы заново переживаем то, что уже произошло.

У вас когда-нибудь возникало ощущение, что вы уже сталкивались с такой же ситуацией раньше, хотя это невозможно? Иногда может даже показаться, что вы заново переживаете то, что уже произошло. Это явление, известное как дежавю, долгое время озадачивало философов, неврологов и писателей.

Об этом пишет портал The Conversation.

Так, начиная с конца 1800-х годов, появилось множество теорий относительно того, что может вызвать дежавю, что по-французски означает «уже увиденное». Люди думали, что это может быть следствием умственной дисфункции или, возможно, какой-то проблемы с мозгом. Или, может быть, это был временный сбой в нормальной работе человеческой памяти.

В начале этого тысячелетия ученый Алан Браун решил провести обзор всего, что исследователи писали о дежавю до этого момента. Многое из того, что он обнаружил, имело «паранормальный привкус», связанный со сверхъестественным — такими вещами, как прошлые жизни или экстрасенсорные способности. Но он также нашел исследования, в которых опросили обычных людей об их опыте дежавю. Из всех этих работ Браун смог почерпнуть некоторые основные сведения о феномене дежавю.

Так, ученый установил, что наиболее распространенным триггером дежавю были обстановка или разговор. Он также сообщил о возможной связи между дежавю и некоторыми типами судорожной активности в мозгу.

Позже ученые исследовали гипотезу почти вековой давности. Теория состоит в том, что дежавю возникает, когда человек помнит место, которое он посетил в прошлом, но сначала не может восстановить в памяти воспоминание, которое имеет сходство со средой, в которой он сейчас находится.

«Например, вы входите в здание впервые, но вам кажется, что вы бывали в нем раньше. Это ощущение дежавю может возникнуть из-за того, что здание имеет схожую планировку с местом, где вы были раньше, например, в кабинете стоматолога или у друга детства. Но если ваш мозг не может сразу связаться с прошлым, то именно это вызывает чувство дежавю», — пишет издание.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые использовали виртуальную реальность, чтобы «манипулировать средой, в которой оказались люди», и им удалось доказать гипотезу гештальт-знакомства.

«Как и предполагалось, дежавю было более вероятно, когда люди находились в сцене, которая содержала то же пространственное расположение элементов, что и предыдущая сцена, которую они видели, но не помнили», — говорится в статье.

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