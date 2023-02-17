Эксперт назвала четыре вида рыбы, которая поможет похудеть

Эксперты говорят, что употребление рыбы может улучшить ваше зрение и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. А еще — рыба будет способствовать похудению.

Какую именно рыбу стоит покупать рассказала консультант по питанию и автор книги «Наконец-то стройные» Лиза Янг в интервью Eat this, not that.

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, взрослый человек должен стремиться съедать от 2 до 3 порций или не менее 8 унций рыбы каждую неделю.

Эксперты назвали виды рыбы, которые идеально подходят для здорового похудения.

Лосось — отличный источник нежирного белка. Он содержит омега-3 жирные кислоты, которые необходимы для нашего рациона. Омега-3 — это питательные вещества, которые дают нашему телу энергию и поддерживают правильную работу сердца, легких, мозга и иммунной системы. Также они могут способствовать ускорению метаболизма, а значит худеть вы будете быстрее.

Тунец содержит множество питательных веществ, таких как жирные кислоты омега-3, витамин D и селен. Последний является важным питательным веществом, необходимым нашей щитовидной железе для оптимального функционирования. Поскольку щитовидная железа отвечает за обмен веществ, то тунец консвенно способствует быстрому похудению.

Треска — еще одна полезнейшая рыба, которую можно добавить в свой рацион. Она может помочь вашему телу нормально функционировать благодаря содержащимся в ней витаминам и минералам. Треска богата белком и содержит мало калорий и жира, а также богата витамином B, который необходим нашему организму для борьбы со стрессом, выработки нейротрансмиттеров, метаболизма питательных веществ, высвобождения энергии из пищи и многого другого.

Палтус — отличный источник белка, когда вы пытаетесь сбросить несколько килограммов. Он содержит множество питательных веществ, таких как фосфор, селен, магний и витамины B6 и B12. Витамин B12 помогает в процессе похудения. Исследование, опубликованное в Nutrients, показало, что дефицит и низкий уровень этого витамина связаны с большим накоплением жира в организме и повышенным риском ожирения.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.