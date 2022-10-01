Эксперт пояснил, почему самолет оставляет белые следы в небе

Люди, которые заботятся об экологии, но не знают, как работают самолеты, уверены, что белый след в небе – это вредные выхлопы двигателей воздушного судна. Доля правды в этом есть, но все же основную часть белой полосы составляют не они.
Об этом пишет портал DIP.
Отмечается, что на самом деле, след от самолета в небе – это конденсационный или инверсионный след. Он возникает при полете в верхнем слое тропосферы на высоте 8-10 км, когда температура за бортом держится на уровне -40-50 градусов по Цельсию.
Когда самолет сжигает авиационное топливо, в воздух проникают мельчайшие нагретые частицы, вокруг которых сразу конденсируется холодная влага из воздуха.
Множество частиц вместе с колоссальной скоростью авиалайнера, с которой нагретый воздух выбрасывается из турбин самолета, делают так, что конденсат трансформируется в кристаллики льда. Благодаря этому и образуется белая полоса, идущая по небу за самолетом. Другими словами, это искусственное облако, созданное турбореактивными двигателями.
«Что интересно: если воздух влажный, а самолет летит высоко, четкий белый след на небе может растянуться на десятки и даже сотни километров. Если же воздух сух и влаги недостаточно, следа почти не видно», — пишет издание.
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