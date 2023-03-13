Эксперт рассказал, какие продукты нужны в рационе, чтобы быстро похудеть

Эксперты говорят, что существуют конкретные продукты, которые помогут вам побыстрее расстаться с нежелательными килограммами. Обязательно включите их в свой рацион.

Корица стабилизируют уровень сахара в крови. На деле это означает сытость на долгое время. Кроме этого, корица имеет свойство снижать уровень холестерина в крови и повышает метаболизм.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.

Орехи быстро насыщают и содержат полезнейшие жиры. По данным исследований те люди, кто съедает 80 грамм орехов в день, в общей сложности меньше едят, а кроме этого, у них более высокий уровень метаболизма.

Грейпфрут стабилизирует уровень инсулина в крови и поэтому регулирует аппетит. Как следствие — стабилизация и снижение веса.

Корень имбиря стимулирует обмен веществ и способствует быстрой циркуляции жидкостей в организме, очищает тело от шлаков и токсинов.

Цитрусовые способствуют лучшему сжиганию жира благодаря высокому содержанию витамина С.

Ягоды пектин, который ограничивает способность клеток накапливать жир.

Бананы содержат в больших количествах калий, который способствует выводу лишней жидкости из организма, а также увеличивает скорость обмена веществ.

Жирная рыба содержит множество незаменимых жирных кислот Омега-3, которые уменьшают уровень протеиновых гормонов в теле, являющихся одной из причин набора веса.

Яйца, благодаря правильному содержанию незаменимых аминокислот, надолго насыщают при минимуме калорийности, а значит — снижают ваш риск переесть во время трапезы и после нее.

Ранее «Курсор» информировал, что ученые определили самый полезный для здоровья тип питания. Ученые говорят, что лучше всего придерживаться средиземноморской диеты и рассказали, что особенного в этом типе питания.